Fabrika gibi üretiyorlar: Bu meslek lisesi öğrencilerin koluna altın bileziği takmadan bırakmıyor

"Atölyemizde özel sektörden gelen kişilerin ihtiyaçlarını karşılayan alüminyum kaynak yapılıyor"





Atölyede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Okul Müdürü Ensar Çeker, "Metal Teknolojisi Alanı öğrencilerimizin atölyede yapmış oldukları uygulamalardan biri de alüminyum kaynağıdır. Alüminyum kaynağı, örtülü elektrotla ve aynı zamanda gaz altı kaynak dediğimiz tungsten elektrotla yapılan bir kaynaktır. Atölyemizde özel sektörden gelen kişilerin ihtiyaçlarını karşılayan alüminyum kaynak yapılıyor. Alüminyum kaynağının üst kısmında oksit tabaka dediğimiz bir tabaka vardır, 2000 santigrat derece sıcaklığındadır. Bu ana metal 460 santigrat derecede erimeye başlar. Malzeme bu sıcaklığa ulaştıktan sonra kaynak yapılabiliyor. Dolayısıyla her kaynak için uygun olmayan bir kaynak tekniği olarak karşımıza çıkıyor" ifadelerini kullandı.