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Yeni Şafak Gazetesi'nin 6 Haziran 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Enflasyonun gıdası kesildi
Enflasyon mayısta aylık yüzde 1,71 artarken, yıllık bazda yüzde 32,61 seviyesinde gerçekleşti. Ana grupların aylık değişime olan etkileri giyim ve ayakkabıda 0,75, ulaştırmada 0,35 ve konutta 0,27 puan oldu. Gıda ve alkolsüz içecekler ise 0,12 puan azalışla enflasyona olumlu katkı verdi.
Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi”nde borca ve faize dayalı küresel finans sistemini eleştirdi: Her şeyden önce bereket diye bir kavram vardır. Bereket, rahmetli Erbakan Hocamızın tarifiyle, helal yollardan elde edilen bir liralık kazancın haram bulaşan iki liralık kazançtan daha büyük olduğuna inanmaktır. Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın, etik ve ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz.
Kendimize olan güvenimiz tam
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, Dünya Kupası öncesi, "Kendimize güvenen, cesaretli bir takımız" dedi.