Fatih Sultan Mehmet'in hayatı fetihleri ve liderlik vizyonu: Çağ açıp çağ kapatan hükümdarın bilinmeyen yönleri

Tahta çıkışı: Zor bir başlangıcın habercisi

Fatih Sultan Mehmet, ilk kez 1444 yılında, henüz 12 yaşındayken Osmanlı tahtına çıktı. Babası II. Murad’ın isteğiyle tahta geçen genç şehzade, içerideki siyasi karışıklıklar ve dış tehditler nedeniyle büyük bir baskı altındaydı. Bu süreçte devlet adamı Halil Paşa gibi isimlerin vesayeti altında hareket etti. Ancak bu ilk deneyim, onun liderlik felsefesinin temel taşlarını oluşturdu. İkinci kez tahta çıkışı ise 1451 yılında gerçekleşti. Bu kez çok daha donanımlı, kararlı ve hedefleri netti.