Felaket yangın hızla büyüyor: Diyarbakır 3. Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahaleler sürüyor

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangına müdahaleler sürüyor. Bölgeye itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ekipleri sevk edildi. Ekipler çalışmalarına devam ediyor.
Merkez Kayapınar ilçesi 3. Sanayi Sitesi'nde bulunan oto yedek parçası satan bir iş yerinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, 3 iş yerine daha sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.