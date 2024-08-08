Felaket yangın hızla büyüyor: Diyarbakır 3. Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahaleler sürüyor

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangına müdahaleler sürüyor. Bölgeye itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ekipleri sevk edildi. Ekipler çalışmalarına devam ediyor.

1 / 5 Merkez Kayapınar ilçesi 3. Sanayi Sitesi'nde bulunan oto yedek parçası satan bir iş yerinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.



2 / 5 Kısa sürede büyüyen yangın, 3 iş yerine daha sıçradı.

3 / 5 İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ekipleri sevk edildi.

4 / 5 Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.