Fethiye'de deniz dibindeki tarihi kalıntılar koruma altına alındı

"Bölgenin tarihi çok zengin"





Ugan, tarihi haritalarda Göcek'in "Skopea Limanı" olarak geçtiğini, Kalimçe'nin de buradaki bir antik kent olduğunu anlattı.





Kalimçe'nin araştırmalar sonucunda tam tarihlendirilebileceğini kaydeden Ugan, sözlerini şöyle tamamladı:





"Çok eski tarihlerde bu bölgede çok ciddi bir yaşam varmış. Güneybatı Anadolu medeniyetin beşiği olmuş. Likyalılar burada yaşamış. Dolayısıyla bu bölge, geçmişin önemli bir merkezi. Koylar ve adaları olması dolayısıyla da önemli bir ticaret merkezi olduğunu düşünüyoruz. Antik kentler, su yolları, sarnıçlar günümüzde hala ayakta. Göbün Koyu'nda üst bölgelerine baktığımızda tarihi kalıntıları görüyoruz. Göbün'de kiremitten yapılmış su yolları var, bu da tarım yapıldığını gösteriyor. Bölgenin tarihi çok zengin. Bedri Rahmi Koyu'nda kaya mezarları, antik kalıntılar ve suyun altında Kekova benzeri batık bir kent var. Bunların da gün yüzüne çıkarılması bizim için çok önemli."