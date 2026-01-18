Yeni Şafak
Fırat'ın batısı tamam istikamet Rakka

04:0018/01/2026, Pazar
G: 18/01/2026, Pazar
Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Ocak 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Ocak 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Konut fiyatları düşüşe direniyor

Konut fiyatları, maliyet ve üretim artış hızının üzerinde yükseldi. Kasım 2025'te İnşaat Maliyet Endeksi yıllık yüzde 23,93, İnşaat Üretim Endeksi yüzde 22,3 artarken, konut fiyatlarındaki değişim yüzde 31,4'e çıktı. Sektör temsilcileri bu durumu; arsa maliyeti, birikmiş talep, faizde düşüş beklentisi ve ilanlardaki balona bağlıyor.

Terör örgütü PKK/SDG’yi Fırat’ın batısından süpüren Suriye ordusu Fırat’ın doğusuna da uzandı. Ordu, bir çok stratejik noktayı aldıktan sonra Tabka şehir merkezine girdi. Birlikler güneyden açılan cepheyle de Rakka şehir merkezi sınırlarına dayandı.

Aslan yaralı başladı

Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yenilen Galatasaray, Süper Lig’de sezonun ikinci yarısına Gaziantep FK karşısında aldığı beraberlikle başladı. Aslan, maç boyunca etkisiz bir oyun sergilediği mücadelede Bayo’nun attığı golle geriye düşerken, son bölümde ağları havalandıran Barış Alper Yılmaz’la 1 puana razı oldu.

