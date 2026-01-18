Fırat'ın batısı tamam istikamet Rakka

Terör örgütü PKK/SDG’yi Fırat’ın batısından süpüren Suriye ordusu Fırat’ın doğusuna da uzandı. Ordu, bir çok stratejik noktayı aldıktan sonra Tabka şehir merkezine girdi. Birlikler güneyden açılan cepheyle de Rakka şehir merkezi sınırlarına dayandı.