Fotokapana yansıyan muhteşem görüntü: 'Doğada değişmeyen tek gerçek' notuyla paylaşıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün X hesabından yapılan paylaşımda, "Bu kez fotokapanlarımıza takılan şey aile bağları oldu. Anadolu yaban koyunlarının yer aldığı görüntüler, türün, zamanın ve mekanın değişmesine rağmen, doğada değişmeyen tek gerçeğin annelik olduğunu bir kez daha gösterdi" ifadelerine yer verildi.