Gaziantep Doğal Yaşam Parkı artık daha "renkli"

Doğal Yaşam Parkı'nın kelebeklerle renklendiğini ifade eden Özsöyler, şunları kaydetti:





"Bugün 2025 yılı için ilk defa tropik kelebek bahçemizi ve uğur böceği bahçemizi açtık. Filipinler'den getirdiğimiz pupaları bugün kelebek olarak bahçemize bıraktık. Yaklaşık 27 bin kelebek şu anda uçuyor. Çıkan yeni kelebekler de bahçemize bırakacağız. Tabii ziyaretçilerin çok büyük ilgisini çekiyor. Kelebeğin ömrü bir gün diye bilinir ama normalde kelebekler 4-6 hafta hatta 8 hafta yaşayan kelebek türlerimiz var."