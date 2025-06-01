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Gaziosmanpaşa'da işçilerin konteynerinde korkutan yangın

Gaziosmanpaşa'da işçilerin konteynerinde korkutan yangın

17:371/06/2025, Pazar
DHA
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Gaziosmanpaşa'da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İşçilerin çalışma saatinde çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken konteynerler kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Yıldıztabya Mahallesi Bayır Sokak'taki inşaatta çıktı.

Edinilen bilgiye göre; işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki diğer konteynerlere sıçradı.

Yangını fark eden işçiler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İşçilerin çalışma saatinde çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken konteynerler kullanılmaz hale geldi.

Kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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