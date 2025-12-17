Gece hesabından 60 bin TL kredi çekildi: Banka kusurlu bulundu





Konya'da yaşayan Mustafa S. 2023 yılında bir sabah uyandığında mobil bankacılık hesabından 60 bin lira kredi çekildiğini, 40 bin lira da faal olmayan bir şirkete havale yapıldığını fark etti. Mustafa S. işlemin gece 03.00 sıralarında gerçekleşmesinden yola çıkarak bankanın yeteri kadar güvenlik önlemi almadığı gerekçesiyle Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak zararın banka tarafından giderilmesini istedi.





Hakem Heyeti Mustafa S.'yi haklı bularak zararı bankanın gidermesine karar verdi. Banka ise bu karara itiraz ederek Konya 2'nci Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu ve kararın kaldırılmasını talep etti. 1 buçuk yıl süren yargılamaların sonucunda mahkeme mağduru haklı, bankayı kusurlu bularak paranın Mustafa S.'ye iadesine karar verdi.