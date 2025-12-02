Yeni Şafak
Gelezor Zirvesi'nde şaşkına çeviren görüntü: Kimse beklemiyordu, bir anda karşılarına çıktı

Hakkari’deki bir grup dağcı Gene Zor Tepesi tırmanışında nesli tükenme tehlikesi altında olan gelincik görüntüledi. Dağcı Gıyasettin Tatlı, gelinciğin çok çevik ve hızlı bir hayvan olduğunu belirterek, "Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için gözlerden kaçması normal. Biz kısa süre de olsa onu gözlemleme ve görüntüleme fırsatı bulduk. Fotoğraflar ve videolar net çıktı. Bu deneyim bizi çok mutlu etti ve doğanın korunmasının önemini bir kez daha hatırlattı" dedi.

Dağ tırmanışı için gelen ekip, Gelezor köyünden başlayarak Çılkanyan Vadisi ve Nasturi Yaylası üzerinden zirveye ulaştı.


Yol boyunca karşılaştıkları doğal güzellikler, karla kaplı manzaralar ve heyecan dolu geçişler, tırmanışı adeta bir macera filmine dönüştürdü. Katılımcılar, doğayla iç içe olmanın verdiği huzur ve adrenalini bir arada yaşadı.



Tırmanış sırasında ekipten Gıyasettin Tatlı, kayalıklar arasında hızlı ve çevik bir şekilde hareket eden gelinciği fark etti.


Tatlı, hayvanı hem fotoğrafladı hem de videoya kaydetti. Dağcılar, gelinciğin hareketlerini izleyerek heyecan dolu anlar yaşadı.


Dağcı Tatlı, gelinciğin çok çevik ve hızlı bir hayvan olduğunu belirterek, "Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için gözlerden kaçması normal. Biz kısa süre de olsa onu gözlemleme ve görüntüleme fırsatı bulduk. Fotoğraflar ve videolar net çıktı. Bu deneyim bizi çok mutlu etti ve doğanın korunmasının önemini bir kez daha hatırlattı" dedi.

#Hakkari
#gelincik
#dağcı
