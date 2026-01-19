Yeni Şafak
Gümüşhane karla kartpostala döndü

19/01/2026, Pazartesi
IHA
Gümüşhane’de yoğun kar yağışı sonrası muhteşem manzaralar ortaya çıktı. Kent merkezinden tarihi Süleymaniye Mahallesi’ne, Kuşakkaya’nın sarp zirvelerinden Karakaya’ya kadar şehir adeta dev bir tabloya dönüştü.

Gümüşhane genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, görülmeye değer manzaralar ortaya çıkardı.

Gece saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden yağışın ardından kent merkezi ve çevresindeki yüksek kesimler beyaza büründü.

Gümüşhane halkı güne beyaz bir örtüyle uyanırken, kar yağışının ortaya çıkardığı manzara hem vatandaşları hem de bölgeye akın eden fotoğraf tutkunlarını etkiledi.

Kentin simgesi haline gelen Kuşakkaya ve Karakaya zirveleri, kar yağışından en yoğun şekilde etkilenen noktalar arasında yer aldı.

Kar kalınlığı ise yüksek kesimlerde yer yer 50 santimetreye ulaştı.

Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri olan ve "hoşgörü merkezi" olarak bilinen tarihi Süleymaniye Mahallesi’nde Osmanlı döneminden kalan camiler, tarihi hamamlar ve kiliseler de kar altındaki görüntüsüyle hayran bıraktı.

