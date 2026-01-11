Gümüşhane’de beyaz yolculuk: Dağcılar kar üstünde buluştu

"Mental yorgunluğu doğada atıyoruz"





Parkur hakkında da bilgi veren Aydın, "Yolda oldukça yoğun kar vardı ama bizden önce geçmiş olan bir araç vardı, onun izinden yürüdük. Bu bizim işimizi biraz kolaylaştırdı. Genelde kar yürüyüşleri zaten çok kolay olmuyor. Daha fazla efor sarf etmek zorunda kalıyorsunuz normal yürüyüşlere göre ama bunun da ayrı bir keyfi var. Çünkü daha fazla efor harcadığınızda fiziksel olarak yorulmak, aynı zamanda mental olarak da o yorgunluğu atmanızı sağlıyor. Bunun da böyle bir avantajı var" ifadelerini kullandı.