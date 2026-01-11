Gümüşhane’de beyaz yolculuk: Dağcılar kar üstünde buluştu

Gümüşhane’nin doğa sporlarındaki öncü kuruluşu Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (GÜDAK), kış sezonunun zorlu ama keyifli yürüyüşlerinden birini gerçekleştirdi.
Kelkit ilçesine bağlı Ünlüpınar beldesi Çengi Deresi mevkiinden başlayan yürüyüş, eski yol güzergahı takip edilerek 2020 rakımlı Ziyarettepe Geçişi’ne kadar tırmanışla sürdü. Ardından inişe geçen ekip, toplamda 11 kilometrelik parkuru Gökçepınar köyü üzerinden Kelkit-Gümüşhane karayoluna inerek tamamladı.
Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Muhammed Deniz Kılınç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan ve GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut başta olmak üzere toplam 29 sporcunun katıldığı yürüyüşte kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulduğu rotada, soğuk hava nedeniyle sertleşen zemin sporcuları zaman zaman zorlasa da eşsiz manzara yorgunlukları unutturdu.
"Gökyüzü özellikle bugün çok hareketliydi"
Etkinliğe katılan akademisyen Fatma Cebeci Aydın, her yıl aynı rotayı büyük bir keyifle yürüdüklerini belirterek, "Çok güzel kareler yakaladık bu yürüyüşte yine. Kar var, ağaçlar var. Gökyüzü özellikle bugün çok hareketliydi. Bulutların hızlı bir şekilde değişimi vardı, rüzgar vardı. Bu da bize çok güzel kareler oluşturdu" dedi.
"Bu etkinlikler Gümüşhane için çok büyük kazanımlardan bir tanesi"
Pazar günlerini evde geçirmek yerine doğaya çıktıklarını kaydeden Aydın, "Hem spor yapmış oluyoruz hem doğadaki temiz havadan faydalanmış oluyoruz. GÜDAK’la böyle bir imkana da kavuşmuş oluyoruz. Bu da zaten Gümüşhane için çok büyük kazanımlardan bir tanesi. Biz her zaman bütün doğaseverleri Gümüşhane’yi görmeye, Gümüşhane’deki bu güzellikleri, bu doğayı ziyaret etmeye davet ediyoruz. Tabii her zaman yine getirdiğiniz çöplerinizi de yanınızda götürmeniz şartıyla" diye konuştu.
"Mental yorgunluğu doğada atıyoruz"
Parkur hakkında da bilgi veren Aydın, "Yolda oldukça yoğun kar vardı ama bizden önce geçmiş olan bir araç vardı, onun izinden yürüdük. Bu bizim işimizi biraz kolaylaştırdı. Genelde kar yürüyüşleri zaten çok kolay olmuyor. Daha fazla efor sarf etmek zorunda kalıyorsunuz normal yürüyüşlere göre ama bunun da ayrı bir keyfi var. Çünkü daha fazla efor harcadığınızda fiziksel olarak yorulmak, aynı zamanda mental olarak da o yorgunluğu atmanızı sağlıyor. Bunun da böyle bir avantajı var" ifadelerini kullandı.
Kuşadası’ndan Gümüşhane’nin güzelliğine kaçış
Yürüyüşün en dikkat çeken ismi ise Aydın’ın Kuşadası ilçesinden gelen Nurettin Başak oldu. Aydın’dan kış yürüyüşüne katılmak üzere Gümüşhane’de yaşayan çocuklarının yanına gelen Başak, Ege Bölgesi’nde pek çok dağcılık grubuyla yürüdüğünü belirterek, "Güzel bir parkur. Teşekkür ederiz emeği geçenlere. Vali beyimizle geldik. Harika bir doğa. 2020 rakımından, Pekün Dağı’ndan indik. Şu anda Gümüşhane’ye doğru gidiyoruz. Emeği geçen arkadaşlara, dostlara teşekkür ederim. Gruba çok teşekkür ederim. Kuşadası’nda çeşitli gruplarla yürüyordum zaten. Burası daha berrak, güzel, daha el değmemiş, daha insansız. Zaten insanlar gittiği yeri kirletiyor. Artık Ege bitti, beton yığını oldu. Burada harika bir doğa, harika kar var. Çok memnun oldum" dedi.
Kış mevsiminde pistlerin uygun olmasıyla bir hafta kayak, bir hafta doğa yürüyüşü düzenleyen GÜDAK, parkur olarak ise çığ riski olmayan bölgeleri seçiyor.