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'Gündöndü' tarlaları sürücülere renkli rota sunuyor

'Gündöndü' tarlaları sürücülere renkli rota sunuyor

11:315/07/2025, Cumartesi
AA
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Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla sarıya boyanan tarlalar, sürücüler ve yolculara renkli bir rotada seyahat imkanı sunuyor.

Tekirdağ-Çanakkale, Tekirdağ-İstanbul ve ilçeler arasındaki kara yolu arasındaki tarlalarda baş veren ayçiçekleri güzel görüntüler oluşturuyor.

Yoldan geçenler ayçiçeği tarlalarının oluşturduğu güzelliğin tadını çıkarıyor.


Bazı sürücüler de durup tarlaların fotoğrafını çekmeye çalışıyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, bölgede "gündöndü, günebakan" olarak da adlandırılan ayçiçeği tohumlarının çiçeklenmesiyle kentin ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Tekirdağ'da ayçiçeklerinin açmasıyla tarlaların rengarenk olduğunu ifade eden Karaküçük, "Ayçiçeği tarlaları yolculuk yapanlara keyifli bir seyahat fırsatı sunuyor. Kanola, lavanta, ayçiçeklerinin hepsi bir birinden güzel, hepsi insanları kente çekiyor. Şehrimize gelen ziyaretçilerin muhakkak renkli tarlalarda güzel fotoğrafları oluyor. Yol üzerindeki ayçiçekleri sürücülerin ilgisini çekiyor. İnsanlar bu tarlalarda güzel anılar biriktirip, fotoğraf çektirmek için duruyor." dedi.

Karaküçük, ayçiçeği tarlalarının sadece tarım ürünü olmakta kalmayıp turizme de katkısı olduğunu aktardı.

Tekirdağ'da kamyon şoförlüğü yapan Seyit Kaya da ayçiçeği tarlalarının güzel manzarası olduğunu, ayçiçeği tarlaları arasında yolculuk yapmanın keyifli olduğunu dile getirdi. 

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