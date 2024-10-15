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Günün en acı haberi: Down sendromlu genç 40 günlük bebeği yedinci kattan attı

Günün en acı haberi: Down sendromlu genç 40 günlük bebeği yedinci kattan attı

18:2615/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
AA
IHA
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İstanbul Pendik'te meydana gelen korkunç olayda, down sendromlu 17 yaşındaki İlayda Nur Ö., misafirliğe gittiği komşularının 40 günlük bebeği Emin Egemen D.'yi 7. katın penceresinden aşağıya attı. Beton zemine çakılan bebek hayatını kaybetti.

Kurtköy Mahallesi İklim Sokak'ta Huriye S, down sendromlu torunu İlayda Nur Ö. (17) ile komşuları Sultan D. ve Murat D'nin 6. kattaki evlerine misafirliğe gitti.


Aileler apartmanın teras katında mangal yaparken down sendromlu çocuk, misafirliğe gittikleri daireye indi.

Bebeğin yattığı odaya giren İlayda Nur Ö, henüz 40 günlük olduğu belirtilen Emin Egemen D'yi pencereden attı.


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Sağlık görevlilerince yapılan incelemede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.


Bebeğin cansız bedeni Ali Tıp Kurumuna kaldırılırken, İlayda Nur Ö. ve Huriye S. polis merkezine götürüldü.

#Pendik
#Down sendromu
#Bebek

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