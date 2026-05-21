Hatay'da Asi Nehri taştı sağanakta köprü ve yollar ile bir ev çöktü: Bir ölü 3 yaralı

ASİ NEHRİ TAŞTI





Samandağ ilçesinde de sel meydana geldi. Sel suları nedeniyle Antakya-Samandağ kara yolundaki köprü ile bazı yollarda çökme oldu. Çöken yollarda park halindeki araçlar zarar gördü. Ayrıca Huzurlu ve Acılar mahallelerinden geçen derenin taşması sonucu bazı araçlar, suda sürüklendi. Debisi artan Asi Nehri'nin bazı bölümlerinde taşkınlar yaşandı, araçlar su içinde kaldı. Çöğürlü ve Yeşilada mahallelerinde göle dönen cadde ve sokaklar ile tarım arazileri, dronla görüntülendi.