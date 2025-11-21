Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Hatay'da ekipler denetimi arttırdı: Halk sağlığını tehdit eden 2 bin kilo yoğurt ve 297 kilo peynir imha edildi

Hatay'da ekipler denetimi arttırdı: Halk sağlığını tehdit eden 2 bin kilo yoğurt ve 297 kilo peynir imha edildi

12:4021/11/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber

Hatay’da tarım müdürlüğü gıda kontrol görevlilerinin denetimleri esnasında halk sağlığını riske atan işletmedik 2 bin 70 kilogram yoğurt ve 297 kilogram peynir imha edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İskenderun İlçe Tarım Müdürlüğü’ne bağlı Gıda Kontrol Görevlileri, kolluk kuvvetlerinden gelen ihbar üzerine ilgili soğuk hava deposunda resmi kontrol çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan detaylı denetimde; etiketsiz, izlenebilirliği olmayan ve gıda güvenilirliğini tehdit eden toplam 2 bin 70 kilogram yoğurt ile 297 kilogram peynir tespit edildi.





Halk sağlığını riske atan ürünlere el konularak imha işlemleri tamamlandı. Sorumlular hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.









#hatay
#peynir
#yoğurt
#denetim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hafta sonu sıcaklıklar 30 dereceye kadar artacak! Meteoroloji'den 22-23 Kasım il il hava durumu tahmini