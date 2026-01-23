Hatay'da lastik deposunda yangın: İnceleme başlatılacak

Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki bir lojistik firmasının, içerisinde lastik bulunan depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin depodaki soğutma çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılacak.
Yangın, 18.00 sıralarında Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi’nde bulunan bir lojistik firmasının lastik deposunda çıktı.
Yangın, kısa sürede büyüyerek depoyu sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca, çevre ilçelerden de destek ekipler, bölgeye yönlendirildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki bir lojistik firmasının, içerisinde lastik bulunan depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin depodaki soğutma çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılacak.