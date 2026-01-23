Hatay’da otomobil köprüden dereye düştü: Beş kişi yaralandı

Hatay'ın Belen ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin, köprüden dereye düşmesi sonucu beş kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında ilçedeki Benlidere ile Çerçikaya Mahallelerini birbirine bağlayan köprüde meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu bölgede M.Y.'nin kontrolünü kaybettiği 31 UH 787 plakalı otomobil, yaklaşık 4 metre yükseklikteki köprüden dereye düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücü M.Y. ile yanındaki 4 kişi, itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 5 yaralı, ambulansla Belen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.