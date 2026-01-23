Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Hatay’da otomobil köprüden dereye düştü: Beş kişi yaralandı

Hatay’da otomobil köprüden dereye düştü: Beş kişi yaralandı

21:2423/01/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber

Hatay'ın Belen ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin, köprüden dereye düşmesi sonucu beş kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında ilçedeki Benlidere ile Çerçikaya Mahallelerini birbirine bağlayan köprüde meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu bölgede M.Y.'nin kontrolünü kaybettiği 31 UH 787 plakalı otomobil, yaklaşık 4 metre yükseklikteki köprüden dereye düştü.

 İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücü M.Y. ile yanındaki 4 kişi, itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. 

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 5 yaralı, ambulansla Belen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

#Hatay
#Otomobil
#Köprü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR Ulusal Staj Programı 2026 başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?