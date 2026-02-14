Yeni Şafak
Hatay'da sağanak felaketi: Bazı evleri ve tarım arazilerini su bastı

18:1314/02/2026, Cumartesi
AA
Hatay'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı evler ve tarım arazilerini su bastı.

Merkez Antakya ilçesinde bir haftadır ara ara etkisini artırarak devam eden sağanak, bazı mahallelerde evlere ve tarım arazilerine zarar verdi.



Aşağıoba, Paşaköy ve Zülüflühan mahallelerindeki ekili araziler ile çok sayıda ev ve ahırda su baskınları meydana geldi.



Devlet Su İşleri (DSİ), Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Antakya Belediyesi ekipleri, sağanaktan etkilenen alanlarda çalışma başlattı.



Aşağıoba Mahallesi sakinlerinden Mustafa Kaplan, taşkın nedeniyle ev ve ahırının su altında kaldığını söyledi.



Mahalle sakinlerinden Mehmet Uğur da sağanak nedeniyle Asi Nehri'ne dökülen su kanalının tıkanması sonucu taşkınlar yaşandığını kaydetti.



#Hatay
#Sağanak
#Antakya
