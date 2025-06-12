Hindistan'da düşen uçaktan sağ kurtulan kişinin koltuk numarası belli oldu: Felaketten yürüyerek çıktı

Hindistan’da 242 yolcusuyla düşen uçakta yaşanan faciadan sonra kurtulan olması beklenmezken, yetkililerden gelen açıklama bir umut ışığı doğurdu. Yerleşim alanına çakılan uçağın enkazında saatler süren arama-kurtarma çalışmalarının ardından, mucize sayılabilecek bir gelişme yaşandı. Enkazdan iki kişinin sağ olarak çıktığı duyurulurken asıl dikkat çeken detay, kazada hayatta kalan yolculardan birinin oturduğu koltuk numarasının belirlenmiş olmasıydı. İşte 'mucize' koltuğun numarası.
Air India’ya ait uçağın, Ahmedabad kentinde yerleşim alanına çakıldığı bildirildi. Hindistan’da 242 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düşmesiyle yaşanan facianın ardından mucizevi bir detay ortaya çıktı. Yetkililer, kazadan sağ kurtulan yolcuların koltuk numarasını açıkladı.
Sağ kurtulan yolcunun koltuk numarası ortaya çıktı
Ahmedabad Emniyet Müdürü G.S. Malik, yaptığı açıklamada, uçağın düştüğü noktada yürütülen çalışmalarda sadece 2 kişinin sağ olarak kurtarıldığını belirtti. Bunlardan biri olay yerinde 11A koltuğunda otururken bulunurken, diğer kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
“Şu an yalnızca bir kişinin koltuk numarası netleşti. 11A numarasında oturan yolcu hayatta. Diğer kurtulan kişi tedavi altında. Ancak uçak yerleşim yerine düştüğü için can kaybı artabilir,” diyen Malik, ölü sayısına ilişkin henüz net bir bilgi veremediklerini belirtti.
Yüzlerce cansız beden hastanelere taşındı
Sky News’in aktardığı bilgilere göre, şu ana dek 204 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hastanelere getirilen bazı bedenlerin kimlik tespiti hâlâ sürerken, bazı kaynaklar ölü sayısının artmasından endişe ediyor.
Doktorların pansiyonuna çarptı: 60 öğrenci hastanede
Air India uçağının düştüğü noktanın, doktorların kaldığı bir pansiyonun yakını olduğu bildirildi. Tüm Hindistan Tıp Dernekleri Federasyonu (FAIMA), kazada yaklaşık 50 ila 60 tıp öğrencisinin hastaneye kaldırıldığını, 5 öğrencinin ise hâlâ kayıp olduğunu açıkladı.
11A numaralı koltuk mucizesi
Kazadan mucizevi şekilde kurtulan yolcunun 11A koltuğunda oturuyor olması dikkat çekti.
Felaketten yürüyerek çıktı
Ramesh Vishwaskumar Bucharvada, Hindistan'da yaşanan uçak kazası faciasından sağ kurtulduğu bildirilirken 204 kişinin cansız bedenine ulaşılan kazadan yürüyerek çıkması mucize olarak değerlendiriliyor.
Kazanın ardından açıklama yapan Bucharvada, "Uçuştan sadece birkaç saniye sonra büyük bir patlama duydum. Dumanların ve alevlerin içinden koştum" açıklamasında bulundu.
İngiliz uyruklu Bucharvada'nın kardeşinin de aynı uçakta olduğu ancak Bucharvada'nın koltuğundan uzaktaki bir koltukta oturduğu ve kardeşinin hala kayıp olduğu ifade edildi.
Orta koltuklar avantaj sağlayabilir
Time dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre ise, uçak arkasındaki orta koltukların hayatta kalma oranının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Orta koltuklar, hem pencere hem de koridor koltuğuna göre darbelere karşı daha iyi koruma sağlıyor.