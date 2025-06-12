Hindistan'da düşen uçaktan sağ kurtulan kişinin koltuk numarası belli oldu: Felaketten yürüyerek çıktı

Kazanın ardından açıklama yapan Bucharvada, "Uçuştan sadece birkaç saniye sonra büyük bir patlama duydum. Dumanların ve alevlerin içinden koştum" açıklamasında bulundu.





İngiliz uyruklu Bucharvada'nın kardeşinin de aynı uçakta olduğu ancak Bucharvada'nın koltuğundan uzaktaki bir koltukta oturduğu ve kardeşinin hala kayıp olduğu ifade edildi.