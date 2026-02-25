Hollywood'u aratmadı, yasak dinlemeyince olanlar oldu: Evleri gölün ortasında kaldı, hepsi suya battı

Yaşadıkları felaketin boyutunu anlatan tiny house sahibi Tekin Berkdemir, "10 yıldır bu şekilde gelmemişti. 2 yıl önce bir su geldi, diğer kapıya kadar geldi ama fazla değildi. Bu sene ummadığımız gibi her tarafı bastı. Hayvanlar, tavuklar hepsi sular altında kaldı, birçok hayvanım öldü. Köpeklerimi ancak buraya çekebildim. Köylülerin durumu ortada. Her gün gelip kontrol ediyorum, hayvanların kaldığı yere su geldiyse onları ileri alıyorum" diye konuştu.



