İkinci pist tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda mania çalışmaları nedeniyle inişlere kapalı olan ikinci pistin 24L yönü inişlere açıldı. Böylece bugün itibariyle ikinci pist tam kapasite ile hizmet vermeye başladı.

1 /5 Havalimanında 06R-24L ikinci pistinin 06R yönü iniş-kalkışlarda aktif olarak kullanılırken, 24L yönünde ise mania engelleri sebebiyle yalnızca kalkış operasyonlarına hizmet veriliyordu.

2 /5 Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yürütülen mania çalışmalarının tamamlanmasının ardından 24L yönü iniş için gerekli kontrol uçuşları (flight check) da gerçekleştirildi.

3 /5 Testlerin ardından 24L yönü, iniş operasyonları bugün itibariyle başladı. Piste ilk iniş operasyonu ise bugün saat 13.00’teki AJet’in Şırnak - İstanbul seferini yapan uçağıyla gerçekleştirildi.

