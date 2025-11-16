Yeni Şafak
İnşaatta çökme meydana geldi: İşçilerden acı haber

İnşaatta çökme meydana geldi: İşçilerden acı haber

12:4116/11/2025, Pazar
G: 16/11/2025, Pazar
AA
Sonraki haber

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tek katlı bir inşaatta meydana gelen çökme sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Kısas Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle girişindeki yapımı süren iş yerinde beton dökümü sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çökme oldu.

İnşaatta çalışan 5 işçi, beton ve demir yığınlarının altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. 

İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı işçiler, ekipler tarafından göçük altından çıkarıldı. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 İŞÇİ ÖLDÜ


Şanlıurfa’da tek katlı bir iş yeri inşaatında beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte yaralanıp Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 5 işçiden Sedat Kurt ve Yakup Güneş hayatını kaybetti.

