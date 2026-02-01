Yeni Şafak
Isparta-Antalya kara yolunda heyelan: Dev kayalar yola düştü ulaşım durma noktasına geldi

17:211/02/2026, Pazar
IHA
Isparta-Antalya kara yolunda, heyelan nedeniyle dev kayalar yola düşerken yol tamamen kapandı. Yolda kalan vatandaşlar ise kendi imkanları ile yolu açmaya çalıştı. Ekipler tarafından çalışma başlatıldığı öğrenilirken yoldaki kayaların kaldırılmasının ardından yolun trafiğe tamamen açılacağı belirtildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Isparta Antalya kara yolunda meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan şiddetli yağışların ardından dağdan kopan büyük kaya parçaları kara yoluna sürüklendi.


Heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanırken, sürücüler ve yol üzerinde bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla kayaları yoldan kaldırmaya çalıştı. Sürücülerin yardımlaşması sonucu yol, tek şerit halinde kontrollü olarak kısmen ulaşıma açıldı.

Ekipler tarafından çalışma başlatıldığı öğrenilirken yoldaki kayaların kaldırılmasının ardından yolun trafiğe tamamen açılacağı belirtildi.

