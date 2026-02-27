İsrail tüm bölgeyi ateşe itiyor

ABD ile İran arasında müzakereler devam ederken, İsrail, tüm bölgeyi yakacak bir savaş için Washington'a baskı yapıyor. Netanyahu, masadan çıkacak herhangi bir çözümü en kötü senaryo olarak görüyor. Trump yönetimi ise üzerindeki baskıyı "Önce İsrail saldırsın!" stratejisiyle azaltmaya çalışıyor.