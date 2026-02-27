Yeni Şafak
İsrail tüm bölgeyi ateşe itiyor

04:0027/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
Teknoloji fonlarına yatırım sözü

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut, teknoloji odaklı fonlara toplam 160 milyon dolarlık yatırım taahhüdünde bulunduklarını açıkladı. Ermut, aktaracakları kaynağın 16 ayrı fona yönlendirileceğini ve tamamının Türkiye’de teknoloji şirketlerine yatırım yapacağını söyledi.

İsrail tüm bölgeyi ateşe itiyor

ABD ile İran arasında müzakereler devam ederken, İsrail, tüm bölgeyi yakacak bir savaş için Washington'a baskı yapıyor. Netanyahu, masadan çıkacak herhangi bir çözümü en kötü senaryo olarak görüyor. Trump yönetimi ise üzerindeki baskıyı "Önce İsrail saldırsın!" stratejisiyle azaltmaya çalışıyor.

Zafer tura yetmedi

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Nottigham Forest'la deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe mücadeleyi 2-1 kazansa da turnuvaya veda etti. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı 2 gol ilk maçta rakibine 3-0 yenilen sarı-lacivertli takımı üst tura taşımaya yetmedi.

