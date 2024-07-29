İstanbul Beylikdüzü'nde yangın paniği: Yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

İstanbul Beylikdüzü'nde öğle saatlerinde otluk alanda yangın çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

1 / 7 Beylikdüzü'ndeki yangın saat 15.00 sıralarında Gürpınar Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

2 / 7 İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

3 / 7 Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri engebeli arazi nedeniyle zaman zaman müdahalede zorluk yaşadı.

4 / 7 Yerleşim yerlerine kadar yaklaşan yangın havadan ve karadan müdahaleyle tamamen söndürüldü.

5 / 7 Vatandaşların da itfaiye ekiplerinin çalışmalarına destek verdiği yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

6 / 7