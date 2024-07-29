|
Gündem

İstanbul Beylikdüzü'nde yangın paniği: Yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

17:45 - 29/07/2024 Pazartesi
DHA

İstanbul Beylikdüzü'nde öğle saatlerinde otluk alanda yangın çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

1/ 7

Beylikdüzü'ndeki yangın saat 15.00 sıralarında Gürpınar Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

2/ 7

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

3/ 7

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri engebeli arazi nedeniyle zaman zaman müdahalede zorluk yaşadı.

4/ 7

Yerleşim yerlerine kadar yaklaşan yangın havadan ve karadan müdahaleyle tamamen söndürüldü. 

5/ 7

Vatandaşların da itfaiye ekiplerinin çalışmalarına destek verdiği yangında ölen ya da yaralanan olmadı. 

6/ 7
7/ 7
#İstanbul
#Beylikdüzü
#Gürpınar
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MTV ikinci taksit ödemeleri için süre daralıyor! Ücreti yatırmayanlara aylık yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak