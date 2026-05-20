İstanbul trafiğinde UEFA final düzenlemesi: Üç ilçede bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul, UEFA Avrupa Ligi'nde dev finale ev sahipliği yaparken, bugün trafiğe çıkacak sürücüleri yakından ilgilendiren kritik bir uyarı geldi. Tüpraş Stadyumu'nda Alman temsilcisi Freiburg ile İngiliz ekibi Aston Villa'yı karşı karşıya getirecek tarihi maç nedeniyle Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'de birçok ana arter saat 11.00 itibarıyla araç geçişine kapatıldı. Kısıtlamaların maç sonuna kadar aralıksız devam edeceği duyurulurken, sürücülerin trafik yoğunluğunda mağduriyet yaşamaması adına kullanabilecekleri alternatif güzergahlar da tek tek belirlendi.
İstanbul, bu akşam futbol dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyor. Tüpraş Stadyumu'nda Alman temsilcisi Freiburg ile İngiliz ekibi Aston Villa'yı karşı karşıya getirecek olan ve saat 22.00'de başlayacak bu dev mücadele öncesinde şehirde geniş çaplı trafik önlemleri alındı.
Günler öncesinden kente akın eden Alman ve İngiliz taraftarların oluşturduğu yoğunlukla birlikte, maçın oynanacağı bölge ve çevresinde ulaşım planlaması yeniden şekillendirildi. Bu doğrultuda Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde trafik akışını etkileyecek önemli kısıtlamalara gidildi.
Kapatılacak yollar ve uygulama detayları
Tarihi final nedeniyle alınan trafik tedbirleri, sabah saat 11.00 itibarıyla devreye sokuldu. Alınan karara göre, belirlenen güzergahlar maçın bitimine kadar hiçbir şekilde araç geçişine açılmayacak. Kısıtlamalar kapsamında Beşiktaş bölgesinde Yıldız Posta Caddesi, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Sait Çiftçi Ayrımları, Nüzhetiye Caddesi ve Süleyman Seba Caddesi trafiğe tamamen kapalı tutulacak. Beyoğlu ilçesinde ise Meclis-i Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Galata Köprüsü, Tersane Caddesi, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, İnönü Caddesi, Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi, Mete Caddesi, Sıraselviler Caddesi ve Asker Ocağı Caddesi üzerinden ulaşım sağlanamayacak.
Sürücüler için alternatif güzergahlar
Kapatılan ana arterler nedeniyle sürücülerin mağduriyet yaşamaması ve şehir içi trafiğinin akışını sürdürebilmesi adına alternatif güzergahlar belirlendi. Beşiktaş istikametini kullanmak durumunda olan sürücülerin trafik akışını Yıldız Caddesi, Yenidoğan Sokak, Hoş Sohbet Sokak, Vefa Bayırı Sokak, Orta Bahçe Caddesi, Ihlamur Dere Caddesi, Ayazma Deresi Caddesi, Türkgücü Sokak, Emirhan Caddesi, Ihlamur Yıldız Caddesi, Muallim Naci Caddesi ve Dereboyu Caddesi üzerinden sağlamaları gerekecek. Beyoğlu yönünde seyahat edecek vatandaşların ise Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Yedikuyular Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Bahriye Caddesi, Irmak Caddesi, Kurtuluş Deresi Caddesi, Dolapdere Caddesi, Kadiriler Yokuşu Sokak, Boğazkesen Caddesi ve Yeni Çarşı Caddesi'ni alternatif olarak kullanmaları öneriliyor.