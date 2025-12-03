Yeni Şafak
İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi: Sular ne zaman gelecek?

11:563/12/2025, Çarşamba
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 4 Aralık Perşembe günü bazı mahallelerde ana isale hattı çalışmaları nedeniyle planlı su kesintisi olacağını ve kesintinin 10 saate kadar sürebileceğini duyurdu. İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak mahalleler.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) tarafından 4 Aralık Perşembe günü için yayımlanan kesinti programı ile birlikte Bakırköy'ün bazı mahallelerinde su kesintileri uygulanacak. Su kesintisinden etkilenecek mahalleler ve kesinti süreleri belli oldu.

Bakırköy'de ana isale hatlarında yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın 6 mahalleye 10 saat su verilemeyecek.

Su kesintisi yaşanacak mahalleler

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Osmaniye Mahallesi'ndeki ana isale hatlarının depreme karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla esnek boru bağlantı parçaları montaj çalışması gerçekleştirilecek.



Sular ne zaman gelecek?

Çalışmalar kapsamında, Osmaniye, Kartaltepe, Zeytinlik, Yenimahalle, Sakızağacı ve Ataköy 1. Kısım mahallelerinde yarın 10.00 ile 20.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

