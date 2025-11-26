İstanbul'da 15 yaşındaki kıza taciz iddiası kanlı bitti: Ağabeyi 2 kişiyi bıçakladı

'KOLUNDAN TUTUP NUMARASINI İSTEMİŞLER'

E.N.’nin amcası Kaya Navruz, "Bir haftadır yeğenimi taciz ediyorlarmış. En sonunda burada marketin olduğu yerde kolundan tutuyorlar ve numarasını istiyorlar. Yeğenim de numarasını vermeyince dükkana doğru kaçıyor. Oradan da esnaf onları al aşağı ediyorlar. Biz evdeydik zaten. Böyle bir olay var dediler; yeğenini taciz ettiler dediler. Biz de o anda tabii ne olduğunu şaşırdık. Hemen buraya geldik. Bu çevrede oldu. Sağ olsun esnaf arkadaşlar da geldiler. Onları yakalamışlar, linç etmişler. Biz de olaya sonradan dahil olduk. Olay bundan ibaret işte. Bıçaklama olayı o kalabalıkta olmuş. O esnada kim yaptı onu bilmiyoruz" dedi.



