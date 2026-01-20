Yeni Şafak
İstanbul'da elektrik kesintisi! 25 ilçenin tamamı etkilenecek 9 saat sürecek: BEDAŞ tek tek açıkladı

13:0020/01/2026, Salı
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul Avrupa Yakası elektrik kesintisi listesi açıklandı. BEDAŞ’ın planlı bakım çalışmaları kapsamında 25 ilçenin tamamı kesintiden etkilenecek. Kesintiler bazı bölgelerde 9 saate kadar sürecek. İşte 20 Ocak 2026 tarihli BEDAŞ kesinti programı; elektrik kesintisi yapılacak ilçe ve mahaller..

BEDAŞ; Sarıyer, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi gibi ilçelerde bugün sabah saatlerinden itibaren 9 saat sürecek elektrik kesintileri başladığını duyurdu. Avrupa Yakası’nın farklı noktalarında ise kesintilerin 8 saate kadar uzaması bekleniyor.

BEDAŞ’ın planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında uygulanacak kesintiler sonrası vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerin etkileneceğini araştırıyor.

İşte 20 Ocak 2026 Salı günü için açıklanan BEDAŞ elektrik kesintisi listesi;

