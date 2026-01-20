İstanbul'da elektrik kesintisi! 25 ilçenin tamamı etkilenecek 9 saat sürecek: BEDAŞ tek tek açıkladı

BEDAŞ; Sarıyer, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi gibi ilçelerde bugün sabah saatlerinden itibaren 9 saat sürecek elektrik kesintileri başladığını duyurdu. Avrupa Yakası’nın farklı noktalarında ise kesintilerin 8 saate kadar uzaması bekleniyor.