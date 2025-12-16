Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul’da ’Huzur İstanbul’ uygulaması

İstanbul’da ’Huzur İstanbul’ uygulaması

23:2216/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Taksim’de ‘Huzur İstanbul’ uygulaması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde ‘Huzur İstanbul’ uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya İlçe Emniyet, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi ve bekçiler katıldı. Taksim Meydanı’nda gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri adeta kuş uçurtmadı.

Durdurulan sürücüler ve araçlar, ekipler tarafından didik didik arandı.

Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin Genel Bilgi Taraması sorgulamalarının yanı sıra el çantaları ve valizler kontrol edildi. 

Uygulamada olumsuz durum ile karşılaşılmazken uygulamanın geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

#İstanbul
#Denetim
#Taksim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ubisoft, Amazon’un 'march of giants' oyununu satın alıyor