İstanbul’da ’Huzur İstanbul’ uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde ‘Huzur İstanbul’ uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya İlçe Emniyet, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi ve bekçiler katıldı. Taksim Meydanı’nda gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri adeta kuş uçurtmadı.