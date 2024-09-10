İstanbul'da kaçak göçmen ve firarilere sahte evrak düzenleyenlere operasyon düzenlendi: 15 gözaltı

Operasyonda 6'sı Iraklı, biri İran uyruklu olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda bin 743 basıma hazır sahte kimlik kartı, bin 489 sahte vize etiketi, 196 sahte AB ülkelerine ait pasaport, 68 tane sahtecilikte kullanılan slikon mühür, 12 ayrı ülkeye ait silikon mühür kalıbı, AB ülkelerine ait 10 sahte sürücü belgesi, sahtecilikte kullanılan 9 mühür stampa, her birinin üzerinde bir çip bulunan 8 boş kart, 5 mor cihaz, lazer markalama ve kazıma makinesi ile bir dizüstü bilgisayar ve sahte belge üretiminde kullanılan çok sayıda çeşitli materyal ele geçirildi.