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İstanbul'da kaçak göçmen ve firarilere sahte evrak düzenleyenlere operasyon düzenlendi: 15 gözaltı

13:40 - 10/09/2024 Salı
DHA
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İstanbul'da kaçak göçmenler ve firariler için sahte pasaport, kimlik ve vize evrakları hazırladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenler ve firariler için sahte pasaport, kimlik ve vize evrakları hazırlandığı yönünde bilgi aldı.

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İnceleme başlatan ekipler, şüphelilerin Fatih'te farklı adreslerde sahte belge imal ettiklerini belirledi. Çalışmaların ardından 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

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Operasyonda 6'sı Iraklı, biri İran uyruklu olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda bin 743 basıma hazır sahte kimlik kartı, bin 489 sahte vize etiketi, 196 sahte AB ülkelerine ait pasaport, 68 tane sahtecilikte kullanılan slikon mühür, 12 ayrı ülkeye ait silikon mühür kalıbı, AB ülkelerine ait 10 sahte sürücü belgesi, sahtecilikte kullanılan 9 mühür stampa, her birinin üzerinde bir çip bulunan 8 boş kart, 5 mor cihaz, lazer markalama ve kazıma makinesi ile bir dizüstü bilgisayar ve sahte belge üretiminde kullanılan çok sayıda çeşitli materyal ele geçirildi. 

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Operasyon çerçevesinde yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

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Gözaltına alınan zanlılardan Murat İ., Bilal S., Fikret B., Masood M.Y.Y., Ali S., Amanj H.K.K. ve Saadi R. adlı 7 şüpheli 6 Eylül sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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Geri kalan Hazni A., Halis E., Saylan E., Yusuf A., Kamil D., Rebwar A.M.M., Tahsın M.A.A. ve Raja M. adlı 8 şüphelinin ise “Adli Kontrol" ve “Yurtdışı Çıkış Yasağı" hükümleri uyarınca serbest bırakıldığı öğrenildi.

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#İstanbul
#Göçmen
#Sahte kimlik
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