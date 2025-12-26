İstanbul'da kar yağışı ne zaman bekleniyor? Meteoroloji, Valilik ve AKOM kar alarmı verdi: Termometreler dibe çakılacak

İstanbul için beklenen soğuk hava dalgası kapıya dayandı. Valilik ve Meteoroloji'den yapılan peş peşe uyarılarla sıcaklıkların 8 derece birden düşeceği ve kentin 'sarı' alarm seviyesine geçeceği duyuruldu. Peki İstanbul'a ilk kar ne zaman düşecek? Hafta sonu planlarını değiştirecek kritik uyarılardan biri de AKOM'a ait. İşte beklenen hava durumu, 1 Ocak tahmini ve kar yağışı uyarılarına dair tüm detaylar...

1 /8 İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’dan peş peşe gelen veriler doğrultusunda İstanbulluları uyardı. Kent genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği belirtilirken, yağmurlu havanın yerini karla karışık yağmura ve yüksek kesimlerde kara bırakması bekleniyor. İşte gün gün beklenen hava durumu raporu...

2 /8 Yağışlar nasıl ilerleyecek? Hafta sonu planı yapanlar dikkat!

26 Aralık Cuma ve 27 Aralık Cumartesi günleri kent genelinde yağışların ağırlıklı olarak yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Ancak İstanbul’un kuzey ilçeleri ve yüksek rakımlı bölgelerinde tablonun değişeceği; yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kara dönebileceği bildirildi.

3 /8 Anadolu Yakası ve Çevre İllerde Kar Beklentisi Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre; Marmara Bölgesi cuma gününden itibaren soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına giriyor.

4 /8 Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da cuma günü yağmurla başlayacak yağışların, cumartesi gününden itibaren karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği tahmin ediliyor.

5 /8 İstanbul: Kent merkezinde yağmur hakim olsa da, cumartesi günü Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur geçişleri görülecek.

6 /8 1 Ocak'ta kar yağacak mı?

Yeni yılın ilk günleri de yağışlı geçecek. 1 Ocak civarında bölge genelinde alçak kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur beklenirken, yüksek kesimlerin kar yağışı alacağı öngörülüyor.

7 /8 Termometreler sıfırı görecek: Buzlanmaya dikkat!

26 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında en düşük sıcaklıkların İstanbul’da 0 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Çevre illerde ise durum daha sert: Edirne ve Kırklareli -3, Sakarya -2, Tekirdağ ve Kocaeli -1, Yalova ise 1 dereceyi görecek.