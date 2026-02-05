İstanbul'da trafik kilit: Akşam saatlerinde yoğunluk yüzde 90'a çıktı

Şile Otoyolu'nda da Çekmeköy ile Üsküdar arasında bazı bölgelerde trafik yoğunluğu gözleniyor.





Yoğunluk nedeniyle metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar çıktı. Yoğunluk, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda da yüzde 90 olarak ölçüldü.



