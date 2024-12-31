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İstanbul'da yolcu otobüsü cayır cayır yandı

İstanbul'da yolcu otobüsü cayır cayır yandı

10:4131/12/2024, Salı
AA
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İstanbul Bağcılar'da, seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'dan Çorlu'ya seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünde, TEM Otoyolu Bağcılar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 24 yolcunun indirildiği otobüsü duman ve alevler sardı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı TEM Otoyolu'nda araç yoğunluğu oluştu.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

#İstanbul
#Bağcılar
#TEM Otoyolu

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