'AİLELERİNİ MERAK EDİYORLAR'





Turizm şirketi çalışanı Eyüp Ezati, “Hava yolu seferleri iptal olduğu için bütün uçakla gidecekler, bileti olan olmayan dahil, bütün vatandaşlar mecburen kara yoluyla gitmek zorunda kaldı. Bu yoğunluk ondan dolayı oldu. İranla İsrail savaşı nedeniyle ailelerini merak ediyorlar. İran'da internet yavaş olduğu için haber alamıyorlar. Türkiye'de yaşayan İran vatandaşları ve yurt dışından gelenler de var. Onlar da aracın içinde, onlar da İran'a gidiyorlar" dedi.