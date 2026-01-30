İstanbul'dan kraliyet sarayına: Dünyaca ünlü isimler kapısında! Gizem ve kutsallık hoşuma gidiyor işimde

Usta çırak ilişkisinin önemine dikkati çeken Kendir, "Ustalığınızı devam ettirmek istiyorsanız, yeni nesillere işinizi öğretmeniz lazım. Eskiden daha disiplinliydi çırak-usta ilişkileri. Şimdi o disiplin yok. Şimdi zaten çıraklık da yok. Herkes meslek okullarında yetişiyor. Oradan part-time olarak da bizim buralara veriyorlar. Eskisi gibi değil. Eskiden biz komple gelirdik, çıraklık yapardık. Yapmış olduğumuz iş tabii ki hem zanaat hem sanat, hepsi bir arada." dedi.





Kendir, mücevher ustasının, ortaya çıkardığı ürüne geçmişten gelen birikimleriyle kendi ruhunu ve el emeğini kattığını, işini iyi yapmanın yanı sıra dürüstlüğün de önemli olduğunu vurguladı.