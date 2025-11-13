İstanbul Valiliği, Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ve İBB’nin ortak çalışmasıyla hazırlanan teklife göre, 14 binden fazla trafik levhası yenilenecek. Yeni düzenlemeler 2025 yılı sonuna kadar aşamalı olarak hayata geçirilecek. Avrasya Tüneli’nde mevcut 70 km/s sınırı korunurken, Barbaros Bulvarı’nda hız 70’e, D-100’de ise 90 km/s’ye çıkarıldı. Şehrin trafiğini rahatlatması ve sürücü alışkanlıklarını düzenlemesi beklenen yeni limitler, yıl sonuna kadar kademeli olarak uygulanacak.