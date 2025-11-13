Megakentte sürücüleri yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme hayata geçirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kasım ayı toplantısında alınan kararla, şehir genelinde 84 yolda hız limitleri yeniden belirlendi. Avrupa Yakası’nda 57, Anadolu Yakası’nda ise 27 güzergahı kapsayan karar kapsamında, D-100 Karayolu’ndan Barbaros Bulvarı’na kadar birçok önemli arterde hız sınırları değişti.
İstanbul Valiliği, Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ve İBB’nin ortak çalışmasıyla hazırlanan teklife göre, 14 binden fazla trafik levhası yenilenecek. Yeni düzenlemeler 2025 yılı sonuna kadar aşamalı olarak hayata geçirilecek. Avrasya Tüneli’nde mevcut 70 km/s sınırı korunurken, Barbaros Bulvarı’nda hız 70’e, D-100’de ise 90 km/s’ye çıkarıldı. Şehrin trafiğini rahatlatması ve sürücü alışkanlıklarını düzenlemesi beklenen yeni limitler, yıl sonuna kadar kademeli olarak uygulanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kasım ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında yapıldı. Eyüpsultan Feshane Art İstanbul Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nün ortaklaşa çalışmasıyla oluşturulan teklif sunuldu. Toplantıda, İstanbul Geneli Trafik İşaret Levhalarının Sadeleştirmesi ve çeşitli yol kesimlerinde hız limitlerinin revize edilmesi teklifi görüşüldü. Oybirliğiyle 84 noktada hız limiti güncellendi. Toplantı diğer maddelerin oybirliğine sunulmasıyla sona erdi.
İŞTE HIZ LİMİTİ DEĞİŞEN YOLLAR
Hız limiti değişen yollar arasında önemli arterler var. D-100 Karayolu bunlardan bir tanesi.
Büyükçeşmece TÜYAP'tan Altunizade Köprüsü'ne kadar olan bölgede yeni hız limiti 90 kilometre/saat olarak belirlendi.
BARBAROS BULVARI'NDA HIZ SINIRI DEĞİŞTİ
Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda maksimum hız limiti ise 70 kilometre/saat olarak değişti.
Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu'nun yeni hız limiti 90 kilometre/saat oldu.
O-3 TEM Ayrımı-Basın Ekspress Yolu'ndaki yeni limit ise 100 kilometre/saat olarak güncellendi.
4. Levent-TEM Bağlantı Yolu'nun yeni hız sınırı 90 kilometre/saat oldu.
AVRASYA TÜNELİ'NDE DEĞİŞİKLİK YOK
Avrasya Tüneli'nde ise değişiklik olmadı, hız sınırı 70 kilometre/saat olarak uygulanmaya devam edecek.
O4 Çamlıca Bağlantı Yolu-Finanskent arasında hız sınırı 90 kilometre/saat olarak uygulanacak.
Uzunçayır Köprüsü ile Altunizade Köprüsü arasındaki yeni sınır 90 kilometre/saat oldu.
TANTAVİ TÜNELİ'NDE LİMİT ARTTI
Polonezköy Kavşağı ile Riva Bağlantı Yolu arasındaki limit 90 kilometre/saate çıkarıldı.
Tantavi Tüneli'ndeki hız limiti 90 kilometre/saate yükseltildi.
Maltepe Büyükyalı Caddesi'nde ise değişiklik olmadı.