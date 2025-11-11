Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbullular dikkat: Peş peşe uyarılar yapıldı kuvvetli geliyor

İstanbullular dikkat: Peş peşe uyarılar yapıldı kuvvetli geliyor

08:0611/11/2025, Salı
G: 11/11/2025, Salı
Yeni Şafak
AA
Sonraki haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul'a peş peşe sağanak uyarısında bulundu. Kuvvetli yağışın cuma gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, G. Antep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın batısı, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkların yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı; kuzey, iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.


Rüzgar, genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor. 

İstanbul'a peş peşe uyarı


Meteorolojinin tahminlerine göre, İstanbul'un aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

AKOM'dan da uyarı yapıldı


İBB AKOM'dan yayımlanan haftalık raporda, şehirde bu geceden itibaren aralıklı yerel sağanak geçişlerinin başlayacağı aktarıldı.


Yağışların cumaya kadar yerel ve aralıklarla sürmesinin beklendiği öngörülen raporda, salıdan sonra sıcaklıkların gün içerisinde 16 ila 18 derece, gece ise 13 ile 14 derece olmasının tahmin edildiği kaydedildi.


Raporda, bugün 3 ila 10 kilogram arasında kuvvetli, çarşamba günü 1 ila 5 kilogram arasında sağanak, perşembe ile cuma 1 ila 3 kilogram arasında hafif yağış beklendiği belirtildi.

11 KASIM SALI (BUGÜN) HAVA DURUMU TAHMİN HARİTASI


12 KASIM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU TAHMİN HARİTASI

13 KASIM PERŞEMBE HAVA DURUMU TAHMİN HARİTASI 

14 KASIM CUMA HAVA DURUMU TAHMİN HARİTASI 

15 KASIM CUMARTESİ HAVA DURUMU TAHMİN HARİTASI 

#İstanbul
#Meteoroloji
#Hava durumu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Finans Analisti İslam Memiş’ten 2026 için altın tahmini: "8 bin liranın üzerine çıkabilir"