İstanbullular dikkat: Peş peşe uyarılar yapıldı kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul'a peş peşe sağanak uyarısında bulundu. Kuvvetli yağışın cuma gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, G. Antep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın batısı, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkların yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı; kuzey, iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar, genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.
İstanbul'a peş peşe uyarı
Meteorolojinin tahminlerine göre, İstanbul'un aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKOM'dan da uyarı yapıldı
İBB AKOM'dan yayımlanan haftalık raporda, şehirde bu geceden itibaren aralıklı yerel sağanak geçişlerinin başlayacağı aktarıldı.
Yağışların cumaya kadar yerel ve aralıklarla sürmesinin beklendiği öngörülen raporda, salıdan sonra sıcaklıkların gün içerisinde 16 ila 18 derece, gece ise 13 ile 14 derece olmasının tahmin edildiği kaydedildi.
Raporda, bugün 3 ila 10 kilogram arasında kuvvetli, çarşamba günü 1 ila 5 kilogram arasında sağanak, perşembe ile cuma 1 ila 3 kilogram arasında hafif yağış beklendiği belirtildi.