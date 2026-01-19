İstanbullular sabah yoğun kar yağışıyla uyandı: Tüm şehir beyaza büründü

İstanbul'da etkili olan kar yağışı gece boyunca sürdü. Başta Çamlıca Tepesi olmak üzere kentin birçok noktası beyaza büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından dün İstanbul'da etkili olan kar yağışı, gece boyunca sürdü.
Gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte kentte birçok nokta beyaza büründü.
Üsküdar, Çamlıca Tepesi yağışın ardından beyaz örtü ile kaplandı.
Yağışla birlikte sokaklar kısa sürede piste döndü. Bayrampaşa'da yokuş aşağı olan sokakta duramayan araçlar, kaza yaptı. Kaza anları kameraya yansıdı.
İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 07.45 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı.
İstanbul’da etkili olan kar yağışının gün içerisinde de devam etmesi bekleniyor.