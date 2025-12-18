Yeni Şafak
İstanbul'un 21 ilçesinde büyük elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ Duyurdu

18/12/2025, Perşembe
18 Aralık 2025 Perşembe sabahı, İstanbul’da milyonlarca kişi planlı elektrik kesintileriyle güne uyanacak. Elektrik dağıtım şirketleri Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) tarafından yürütülecek planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında çok sayıda ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintilerin bazı bölgelerde 10 saate kadar sürebileceği bildirildi. İşte 18 Aralık İstanbul elektrik kesintisi programı…

BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın planlı bakım çalışmaları kapsamında, 18 Aralık 2025 Perşembe günü İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede saatler sürecek elektrik kesintileri yaşanacak. İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi

Arnavutköy

Saat: 09.00 - 16.00

Etkilenen bölgeler: Mareşal Fevzi Çakmak ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinin bazı sokakları

Avcılar

Saat: 09.00 - 17.00

Etkilenen bölgeler: Denizköşkler Mahallesi ve çevresi

Bağcılar

Saat: 09.00 - 17.00

Etkilenen bölgeler: Demirkapı ve Yenimahalle mahalleleri



Bahçelievler

Saat: 10.00 - 20.00

Etkilenen bölgeler: Zafer Mahallesi

Başakşehir

Saat: 09.00 - 17.00

Etkilenen bölgeler: Başakşehir Mahallesi

Bayrampaşa

Saat: 08.00 - 15.00

Etkilenen bölgeler: Yenidoğan Mahallesi





Büyükçekmece

Saat: 17.00 - 18.00

Etkilenen bölgeler: Atatürk ve Pınartepe mahalleleri

Çatalca

Saat: 09.00 - 17.00

Etkilenen bölgeler: Ovayenice Mahallesi

Esenler

Saat: 16.00 - 17.00

Etkilenen bölgeler: Oruçreis Mahallesi


Esenyurt

Saat: 09.00 - 17.00

Etkilenen bölgeler: Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi

Eyüpsultan

Saat: 09.00 - 17.00

Etkilenen bölgeler: Mimar Sinan Mahallesi

Fatih

Saat: 09.00 - 17.00

Etkilenen bölgeler: Topkapı Mahallesi



Gaziosmanpaşa

Saat: 08.00 - 15.00

Etkilenen bölgeler: Karlıtepe ve Yenidoğan mahalleleri

Kağıthane

Saat: 10.00 - 17.00

Etkilenen bölgeler: Hamidiye Mahallesi

Küçükçekmece

Saat: 09.00 - 17.00

Etkilenen bölgeler: Gültepe Mahallesi

Sarıyer

Saat: 09.00 - 18.00

Etkilenen bölgeler: Darüşşafaka Mahallesi

Silivri

Saat: 09.00 - 17.00

Etkilenen bölgeler: Balaban Mahallesi










Sultangazi

Saat: 09.00 - 18.00

Etkilenen bölgeler: Cebeci Mahallesi

Şişli

Saat: 10.00 - 15.00

Etkilenen bölgeler: 19 Mayıs Mahallesi

Zeytinburnu

Saat: 09.00 - 17.00

Etkilenen bölgeler: Sümer Mahallesi

Elektrik kesintisi sorgulama ekranı

Vatandaşların önlem alması için duyurular, ilgili dağıtım şirketlerinin resmi internet sitelerinde yayımlandı.

Avrupa Yakası (BEDAŞ)

Anadolu Yakası (AYEDAŞ)


