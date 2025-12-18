İstanbul'un 21 ilçesinde büyük elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ Duyurdu

18 Aralık 2025 Perşembe sabahı, İstanbul’da milyonlarca kişi planlı elektrik kesintileriyle güne uyanacak. Elektrik dağıtım şirketleri Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) tarafından yürütülecek planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında çok sayıda ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintilerin bazı bölgelerde 10 saate kadar sürebileceği bildirildi. İşte 18 Aralık İstanbul elektrik kesintisi programı…
BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın planlı bakım çalışmaları kapsamında, 18 Aralık 2025 Perşembe günü İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede saatler sürecek elektrik kesintileri yaşanacak. İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi
Arnavutköy
Saat: 09.00 - 16.00
Etkilenen bölgeler: Mareşal Fevzi Çakmak ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinin bazı sokakları
Avcılar
Saat: 09.00 - 17.00
Etkilenen bölgeler: Denizköşkler Mahallesi ve çevresi
Bağcılar
Saat: 09.00 - 17.00
Etkilenen bölgeler: Demirkapı ve Yenimahalle mahalleleri
Bahçelievler
Saat: 10.00 - 20.00
Etkilenen bölgeler: Zafer Mahallesi
Başakşehir
Saat: 09.00 - 17.00
Etkilenen bölgeler: Başakşehir Mahallesi
Bayrampaşa
Saat: 08.00 - 15.00
Etkilenen bölgeler: Yenidoğan Mahallesi
Büyükçekmece
Saat: 17.00 - 18.00
Etkilenen bölgeler: Atatürk ve Pınartepe mahalleleri
Çatalca
Saat: 09.00 - 17.00
Etkilenen bölgeler: Ovayenice Mahallesi
Esenler
Saat: 16.00 - 17.00
Etkilenen bölgeler: Oruçreis Mahallesi
Esenyurt
Saat: 09.00 - 17.00
Etkilenen bölgeler: Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi
Eyüpsultan
Saat: 09.00 - 17.00
Etkilenen bölgeler: Mimar Sinan Mahallesi
Fatih
Saat: 09.00 - 17.00
Etkilenen bölgeler: Topkapı Mahallesi
Gaziosmanpaşa
Saat: 08.00 - 15.00
Etkilenen bölgeler: Karlıtepe ve Yenidoğan mahalleleri
Kağıthane
Saat: 10.00 - 17.00
Etkilenen bölgeler: Hamidiye Mahallesi
Küçükçekmece
Saat: 09.00 - 17.00
Etkilenen bölgeler: Gültepe Mahallesi
Sarıyer
Saat: 09.00 - 18.00
Etkilenen bölgeler: Darüşşafaka Mahallesi
Silivri
Saat: 09.00 - 17.00
Etkilenen bölgeler: Balaban Mahallesi
Sultangazi
Saat: 09.00 - 18.00
Etkilenen bölgeler: Cebeci Mahallesi
Şişli
Saat: 10.00 - 15.00
Etkilenen bölgeler: 19 Mayıs Mahallesi
Zeytinburnu
Saat: 09.00 - 17.00
Etkilenen bölgeler: Sümer Mahallesi
Elektrik kesintisi sorgulama ekranı
Vatandaşların önlem alması için duyurular, ilgili dağıtım şirketlerinin resmi internet sitelerinde yayımlandı.