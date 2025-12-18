İstanbul'un 21 ilçesinde büyük elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ Duyurdu

18 Aralık 2025 Perşembe sabahı, İstanbul’da milyonlarca kişi planlı elektrik kesintileriyle güne uyanacak. Elektrik dağıtım şirketleri Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) tarafından yürütülecek planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında çok sayıda ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintilerin bazı bölgelerde 10 saate kadar sürebileceği bildirildi. İşte 18 Aralık İstanbul elektrik kesintisi programı…

1 /9 BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın planlı bakım çalışmaları kapsamında, 18 Aralık 2025 Perşembe günü İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede saatler sürecek elektrik kesintileri yaşanacak. İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

2 /9 18 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi Arnavutköy Saat: 09.00 - 16.00 Etkilenen bölgeler: Mareşal Fevzi Çakmak ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinin bazı sokakları Avcılar Saat: 09.00 - 17.00 Etkilenen bölgeler: Denizköşkler Mahallesi ve çevresi Bağcılar Saat: 09.00 - 17.00 Etkilenen bölgeler: Demirkapı ve Yenimahalle mahalleleri





3 /9 Bahçelievler Saat: 10.00 - 20.00 Etkilenen bölgeler: Zafer Mahallesi Başakşehir Saat: 09.00 - 17.00 Etkilenen bölgeler: Başakşehir Mahallesi Bayrampaşa Saat: 08.00 - 15.00 Etkilenen bölgeler: Yenidoğan Mahallesi









4 /9 Büyükçekmece Saat: 17.00 - 18.00 Etkilenen bölgeler: Atatürk ve Pınartepe mahalleleri Çatalca Saat: 09.00 - 17.00 Etkilenen bölgeler: Ovayenice Mahallesi Esenler Saat: 16.00 - 17.00 Etkilenen bölgeler: Oruçreis Mahallesi



5 /9 Esenyurt Saat: 09.00 - 17.00 Etkilenen bölgeler: Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Eyüpsultan Saat: 09.00 - 17.00 Etkilenen bölgeler: Mimar Sinan Mahallesi Fatih Saat: 09.00 - 17.00 Etkilenen bölgeler: Topkapı Mahallesi





6 /9 Gaziosmanpaşa Saat: 08.00 - 15.00 Etkilenen bölgeler: Karlıtepe ve Yenidoğan mahalleleri Kağıthane Saat: 10.00 - 17.00 Etkilenen bölgeler: Hamidiye Mahallesi Küçükçekmece Saat: 09.00 - 17.00 Etkilenen bölgeler: Gültepe Mahallesi

7 /9 Sarıyer Saat: 09.00 - 18.00 Etkilenen bölgeler: Darüşşafaka Mahallesi Silivri Saat: 09.00 - 17.00 Etkilenen bölgeler: Balaban Mahallesi



















8 /9 Sultangazi Saat: 09.00 - 18.00 Etkilenen bölgeler: Cebeci Mahallesi Şişli Saat: 10.00 - 15.00 Etkilenen bölgeler: 19 Mayıs Mahallesi Zeytinburnu Saat: 09.00 - 17.00 Etkilenen bölgeler: Sümer Mahallesi