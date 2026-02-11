Yeni Şafak
İstanbul'un 'gerçek sahibi' belli oldu! Zirvedeki rakamlar şaşırttı: Megakent'te en çok nereli yaşıyor?

İstanbul’un 'gerçek sahibi' belli oldu! Zirvedeki rakamlar şaşırttı: Megakent’te en çok nereli yaşıyor?

TÜİK’in son açıkladığı nüfus verileri, Megakent’te yaşayan milyonların asıl memleketlerini ortaya koydu. 16 milyona merdiven dayayan İstanbul nüfusunun sadece küçük bir kısmının kütüğü İstanbul’a kayıtlıyken, geri kalan milyonlar Anadolu’nun dört bir yanından gelerek şehri adeta dev bir Türkiye mozaiğine dönüştürdü. Sivas’tan Kastamonu’ya, Ordu’dan Giresun’a kadar İstanbul sokaklarında en çok hangi ilin sesi yankılanıyor? İşte Megakent’teki memleket haritasının ilk 20 şehri!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan güncel rakamlara göre, İstanbul’un nüfusu bir önceki yıla oranla 52 bin 451 kişi artış gösterdi. Türkiye toplam nüfusunun yüzde 18,3’ünün ikamet ettiği Megakent, 15 milyon 754 bin 53 kişilik nüfusuyla Ankara, İzmir ve Bursa gibi diğer büyükşehirleri geride bırakarak açık ara liderliğini korudu. Ancak dikkat çeken en çarpıcı detay, bu devasa nüfusun sadece 2 milyon 123 bin 134 kişisinin İstanbul nüfusuna kayıtlı olması oldu. Geriye kalan milyonlarca kişi, Anadolu'nun dört bir yanından gelerek İstanbul'u ortak payda haline getirdi.

İSTANBUL'DA EN ÇOK NERELİ YAŞIYOR? İŞTE İLK 20 İL


TÜİK verilerine göre hazırlanan ve Megakentteki hemşehri yoğunluğunu gösteren ilk 20 ilin sıralaması şu şekilde oluştu:

20.Ağrı: 238.767

19.Diyarbakır: 238.913


18.Bitlis: 251.874

17.Ardahan: 260.669


16.Siirt: 267.286

15.Mardin: 268.520

14.Van: 283.351

13.Erzincan: 301.171

12.Rize: 306.966

11.Kars: 310.589


10. Sinop: 365.868

9.Samsun: 413.585


8.Trabzon: 414.429

7.Malatya: 421.637

6.Erzurum: 460.356

5.Tokat: 475.035

4.Giresun: 484.308

3. Ordu: 520.192

2.Kastamonu: 545.503

1.Sivas: 758.939

