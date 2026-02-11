İstanbul’un 'gerçek sahibi' belli oldu! Zirvedeki rakamlar şaşırttı: Megakent’te en çok nereli yaşıyor?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan güncel rakamlara göre, İstanbul’un nüfusu bir önceki yıla oranla 52 bin 451 kişi artış gösterdi. Türkiye toplam nüfusunun yüzde 18,3’ünün ikamet ettiği Megakent, 15 milyon 754 bin 53 kişilik nüfusuyla Ankara, İzmir ve Bursa gibi diğer büyükşehirleri geride bırakarak açık ara liderliğini korudu. Ancak dikkat çeken en çarpıcı detay, bu devasa nüfusun sadece 2 milyon 123 bin 134 kişisinin İstanbul nüfusuna kayıtlı olması oldu. Geriye kalan milyonlarca kişi, Anadolu'nun dört bir yanından gelerek İstanbul'u ortak payda haline getirdi.