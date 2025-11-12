Kısa ve orta vadede seçim takvimi gündemde olmasa da araştırma şirketleri seçmenin nabzını tutmayı sürdürüyor. Son olarak BETİMAR ve ORC Araştırma tarafından paylaşılan anketler, Türkiye genelinde seçmen eğilimlerinin güncel seyrini gözler önüne serdi. Her iki araştırmada da dikkat çeken ortak sonuç ise, AK Parti’nin liderliğini koruyarak siyasi arenada bir kez daha birinci parti olarak öne çıkması oldu. İşte güncel oy oranları

1 /5 BETİMAR ve ORC Araştırma şirketlerinin yayımladığı son seçim anketleri, Türkiye genelinde seçmen eğilimlerini bir kez daha ortaya koydu. Her iki araştırmada da AK Parti, birinci parti konumunu koruyarak siyasi tabloya damgasını vurdu.

2 /5 BETİMAR Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından 1-3 Kasım 2025 tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, AK Parti yüzde 34,7 oy oranıyla ilk sırada yer aldı.

3 /5 CHP yüzde 27,6 ile ikinci, MHP ise yüzde 9,2 ile üçüncü parti oldu. Araştırma, 18 yaş ve üzeri seçmen kitlesi baz alınarak yapılırken, katılımcılara “Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Sonuçlar, son dönemde siyasette yaşanan hareketliliğin seçmen tercihlerine de yansıdığını gösterdi.

4 /5 Kısa ve orta vadede seçim gündemi bulunmamasına rağmen araştırma şirketleri, seçmen nabzını tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda ORC Araştırma da 8-10 Kasım tarihleri arasında yaptığı kamuoyu yoklamasının sonuçlarını paylaştı. 26 ilde, 2750 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmada seçmene “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.