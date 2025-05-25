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İzmir'de acı olay: Denize giren genç boğuldu, arkadaşları sinir krizi geçirdi

İzmir'de acı olay: Denize giren genç boğuldu, arkadaşları sinir krizi geçirdi

23:2725/05/2025, Pazar
IHA
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İzmir'in Çeşme ilçesinde denize giren 24 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından gencin arkadaşları sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 15.30'da Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'ndeki Deliklikoy'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte denize giren Şerif Bilen (24), dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kıyıya çıkartılan Şerif Bilen‘in hayatını kaybettiği belirlendi.

Bilen'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Talihsiz gencin hayatını kaybettiğini öğrenen arkadaşları ise sinir krizi geçirdi.

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