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İzmir'de Bostanlı sahilinde endişelendiren görüntü: Yosunla kaplandı

İzmir'de Bostanlı sahilinde endişelendiren görüntü: Yosunla kaplandı

21:4915/04/2025, Salı
AA
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde denizin kıyıya yakın bazı noktaları, halk arasında "deniz marulu" adı verilen yosun türüyle kaplandı. İzmir Körfezi'nde belli dönemlerde gözlemlenen yosun, Bostanlı sahilinin belli kesimlerinde deniz yüzeyinde yeşil örtü oluşturdu. Su üstündeki yosunların çürümesi kirlilik ve kokuya neden olabiliyor.

İzmir Körfezi'nde belli dönemlerde gözlemlenen yosun, Bostanlı sahilinin belli kesimlerinde deniz yüzeyinde yeşil örtü oluşturdu. 

Su üstündeki yosunların çürümesi kirlilik ve kokuya neden olabiliyor.

Uzmanlar, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin denizdeki bitkiler için besleyici elementleri artırdığını, hava ve su sıcaklıklarının yükselmesinin de deniz marullarının hızla çoğalmasına etki ettiğini açıklamıştı.

#İzmir
#Deniz marulu
#Yosun
#Bostanlı sahili
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