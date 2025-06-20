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İzmir'de düzenli maaş alamayan belediye işçilerinin iş bırakma eylemi sürüyor

İzmir'de düzenli maaş alamayan belediye işçilerinin iş bırakma eylemi sürüyor

13:1320/06/2025, Cuma
AA
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İzmir'in Buca ve Karabağlar belediyelerinde çalışan işçilerin düzenli maaş alamadıkları ve biriken alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle başlattığı iş bırakma eylemi devam ediyor.

Buca Belediyesinde çalışan 1763 işçi, düzenli maaş alamadıkları ve biriken alacakları ödenmediği gerekçesiyle 18 Haziran'dan bu yana iş bırakma eylemi yapıyor.

Grevin 3'üncü gününde temizlik hizmetlerinde görevli işçilerin iş bırakması nedeniyle Buca'nın bazı sokaklarında çöp yığınları ve kötü koku oluştu.

Bucalılar ise bu duruma tepkilerini dile getiriyor.

İş bırakma eylemine ilişkin açıklama yapan işçilerden Ayça Pektaş, üç gün önce başlatılan grevin geniş katılımla devam ettiğini söyledi.

Belediye başkanıyla dün bir görüşme yaptıklarını ve sorunlarını paylaştıklarını anlatan Pektaş, çözüm için adım atılmasını beklediklerini ifade etti.

Çalışanların içeride biriken alacakları nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadığını vurgulayan Pektaş, "Biriken alacaklarımız ve sonraki maaşlarımızın düzenli ve tam yatırılacağına dair teminat alıncaya kadar eylemlerimize devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan Karabağlar Belediyesinde çalışan 900 işçi de alacakları ödenmediği için bugün yarım gün iş bıraktı.

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