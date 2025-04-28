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İzmir'de kaçak döküm sahasında yangın

İzmir'de kaçak döküm sahasında yangın

23:1628/04/2025, Pazartesi
DHA
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde kaçak olarak dökülen moloz, hafriyat ve evsel atıkların bulunduğu alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın saat 18.00'de Uzundere Mahallesi'nde kaçak olarak döküldüğü belirtilen hafriyat, moloz ve evsel atıkların olduğu alanda çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Çöplük alandaki yangından yayılan siyah duman kilometrelerce uzaktan görülürken, söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.

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