İzmir'de kaçak döküm sahasında yangın

Yangın saat 18.00'de Uzundere Mahallesi'nde kaçak olarak döküldüğü belirtilen hafriyat, moloz ve evsel atıkların olduğu alanda çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.