İzmir'de yangın an meselesi: Sanayide toplanmayan mobilya atığı esnafı canından bezdirdi

İzmir Mobilya Pazarlamacılar Derneği Başkanı Aşkıner Özcan, gazetecilere, katı atık sorununun belediye görevlilerince çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.





Atık malzemelerin kirliliğin yanı sıra yangın riski de oluşturduğunu belirten Özcan, "Kullandığımız sünger tamamen yanıcı madde. Sigara ya da güneşe maruz kalınca bile yanabilen bir ürün. Sanayimizde daha çok yangın çıkmasın. İnsanların sanayimize geldiği zaman rahat dolaşmasını istiyoruz. İzmir'in bu şekilde tanınmasını istemiyoruz. Yetkililerden bu soruna bir çare bekliyoruz." ifadelerini kullandı.