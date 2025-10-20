Yeni Şafak
İzmir'in kanayan yarası: Kirliliğe bağlı kötü koku sahillerde etkisini artırdı

İzmir'in kanayan yarası: Kirliliğe bağlı kötü koku sahillerde etkisini artırdı

18:5620/10/2025, Pazartesi
DHA
İzmir Körfezi'nde kirliliğe bağlı yayılan kötü koku Alsancak, Bayraklı, Karşıyaka ve Turan sahillerinde etkili oldu. Kokudan rahatsız olan çevre halkı, bir an evvel önlem alınmasını istedi.

İzmir Körfezi'nde geçen yıl yaşanan çevre kirliliği, bu yıl da aynı dönemde yaşamı olumsuz etkiledi. 

Kirliliğe bağlı kötü koku özellikle Alsancak, Bayraklı, Karşıyaka, Turan sahillerinde yoğunluğunu artırdı. 

Ayrıca körfezin rengi bazı bölgelerde kahverengiye dönerken Mavişehir Mahallesi sahilinde küçük balıkların su yüzüne çıktığı görüldü. 

Su yüzüne çıkan balıklarla beslenen martılar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Bölge sakinleri ise körfezden yayılan kötü kokudan duydukları rahatsızlığı dile getirerek, yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti. 

